Мир, любовь, искусство: самый сок фестиваля «Таврида-Арт»

«Таврида-Арт» — первый фестиваль творческих сообществ в России. Он появился благодаря выпускникам форума «Таврида», молодым деятелям культуры и искусства. Организаторы гарантируют полную свободу самовыражения и творчества в рамках закона. Неистощимый креатив — в галерее «Известий».
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
Фестиваль проводится на берегу Черного моря в бухте Капсель. Участники и зрители приехали в Судак творить, знакомиться, обмениваться идеями и влюбляться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
Краткая программа для участников фестиваля: ежедневные кастинги, грантовый конкурс для творческих проектов, знакомство с единомышленниками, обмен идеями, творческие коллаборации и создание коллективных арт-манифестов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
Трехмачтовый бриг «Херсонес» с поднятыми алыми парусами в бухте Капсель, Судак
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
Председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер Никита Михалков призвал проводить молодежные фестивали во всех регионах России. Именно тогда, по его словам, подход станет системным для решения проблем творческой молодежи нашей страны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
Для размещения молодых творцов подготовили восемь уникальных «арт-кварталов», которые отличаются по видам искусств
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
На фестивале нет простых зрителей. Каждый, кто приехал на «Таврида -Арт», стал полноправным творцом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
Один из слоганов фестиваля «После нас — только искусство!». Весь мусор, появившийся на площадке, либо утилизируется, либо становится материалом для творчества
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
Зрителей порадуют концертами с участием российских и мировых знаменитостей, разнообразные дневные активности и фейерверки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
23 августа на фестивале выступили самые известные рок-исполнители страны: Гарик Сукачев, Ария, Вячеслав Бутусов, Найк Борзов, «Пикник» и многие другие
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
Выступление группы «Наутилус Помпилиус» и Вячеслава Бутусова на фестивале «Таврида-Арт» имело большой успех. Музыканты исполнили как известные хиты, так и новые композиции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
24 августа «Тавриду» охватил рэп-фестиваль, главными участниками которого стали Guf, ST, Кравц, Natan, Наzима, Ternovoy, Клава Кока, Doni, Slame. Завершился день выступлением комиков Stand-Up Comedy , где известные юмористы встретились на одной сцене с новичками
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
Актер и режиссер Владимир Машков пожелал фестивалю стать «картиной маслом», процитировав слова одного из своих персонажей. Также он назвал «Тавриду» надеждой и тем местом, где люди могут раскрыть секреты следующего поколения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Серафим Туликов
Одним из символов нынешней «Тавриды» стала скульптура сидящего человека, созданная из металлических труб
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