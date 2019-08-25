Кириенко предложил всем регионам России перенять опыт «Тавриды-Арт»

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что фестивали творческих сообществ, подобные крымскому «Таврида-Арт», должны быть во всех регионах России. Об этом в воскресенье, 25 августа, пишет «Интерфакс».

«Важно, чтобы такое пространство возможностей для молодых деятелей культуры в нашей стране было не только в короткий промежуток времени — во время форума или фестиваля. Чтобы оно было постоянным, существовало в каждом регионе», — сказал он.

Всем, кто реализует подобные проекты в других регионах РФ, Кириенко пожелал удачи и поблагодарил.

Ранее в воскресенье на фестивале творческих сообществ «Таврида-Арт» в Крыму молодой человек на сцене сделал предложение руки и сердца своей девушке.

Фестиваль «Таврида-Арт» проходит в Крыму недалеко от Судака с 20 по 26 августа. На него зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. Зрителей ждут театральные и литературные мероприятия, концерты, открытые кинопоказы, спортивные события и шоу.