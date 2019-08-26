Исинбаева оценила проекты участников фестиваля «Таврида-АРТ»

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева побывала на фестивале «Таврида—АРТ» и поделилась впечатлениями. Спортсменка отметила, что ее очень впечатлили проекты участников и созданные на форуме арт-объекты.

«Прекрасная возможность для нашей молодежи проявить себя, заявить о себе, стать замеченными, представить свой проект, и, возможно, для многих из них этот фестиваль станет отправной точкой в их большом плавании под названием жизнь», - поделилась Исинбаева.