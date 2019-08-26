На фестивале «Таврида-Арт» спасли кота

На фестивале «Таврида-АРТ» в Крыму любопытного кота привлек огромный арт-объект. Животное залезло на 15-метровую скульптуру сидящего человека. При этом спуститься кот самостоятельно не смог. Неравнодушные посетители фестиваля оперативно бросились. Однако, оказавшись на земле кот снова устремился в сторону скульптуры.

Фестиваль «Таврида-Арт» проводился в Крыму с 20 по 26 августа. На него зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Зрители смогли увидеть театральные и литературные мероприятия, концерты, кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.