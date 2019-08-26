В Крыму форум «Таврида-Арт» завершился концертным марафоном

В Крыму форум «Таврида-Арт» закончился грандиозным концертным марафоном. На протяжении трех дней участники и гости мероприятия наблюдали на сцене известных артистов самых разных направлений.

Организаторы решили сформировать выступления по стилям. Так, в первый день на основной сцене звучал рок, во второй — рэп, в третий — популярная эстрадная музыка.

Помимо этого, еще одной важной деталью форума стала коллаборация с крымским джазовым фестивалем Koktebel Jazz Party. Некоторые музыканты сразу же после мероприятия выехали на выступления из Коктебеля в Судак, где проводился «Таврида-Арт».

На форуме, помимо музыкальных мероприятий, также были продемонстрированы инсталляции, традиционная живопись на холсте, видео-арт и фотопроекты. А одним из самых зрелищных моментов фестиваля стало появление парусника «Херсонес» под алыми парусами.

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Крымские цифры: «Таврида» завершилась трехдневным опен-эйром