Фестиваль «Таврида-Арт» с 2022 года станет круглогодичным

Фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» начиная с 2022 года будет круглогодичным. Об этом в воскресенье, 25 августа, заявил журналистам его руководитель Сергей Першин, пишет «РИА Новости».

«Еще одной частью арт-кластера станет стационарный центр, который появится здесь к 2022 году, и это будет круглогодичная история, где будут «дошлифовываться» талантливые ребята, прошедшие через «сито» форума», — отметил он.

По его словам, уже созданную инфраструктуру фестиваля в зимнее время будут консервировать и максимально рано задействовать уже весной будущего года.

Ранее в воскресенье первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что фестивали творческих сообществ, подобные крымскому «Таврида-Арт», должны быть во всех регионах России.

Фестиваль «Таврида-Арт» проходит в Крыму недалеко от Судака с 20 по 26 августа. На него зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. Зрителей ждут театральные и литературные мероприятия, концерты, открытые кинопоказы, спортивные события и шоу.