На «Тавриде-Арт» распределили гранты почти на 87 млн рублей

Гранты на реализацию творческих проектов на сумму около 87 млн рублей распределили на крымском фестивале творческих сообществ «Таврида-Арт». Об этом сообщил в воскресенье руководитель проекта «Таврида», генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин.

По его словам, заявки на участие в грантовом конкурсе подали более 500 человек. «Победителями стали 130 участников, на творческие проекты которых было выделено 86,937 млн рублей», — цитирует 25 августа Першина «РИА Новости».

Среди поддержанных идей участников: короткометражные и документальные фильмы, спектакли, фестивали современного искусства, веб-сериалы и многое другое.

Ранее народный артист СССР, российский альтист, дирижер и педагог Юрий Башмет рассказал об атмосфере фестиваля. По его словам, для успеха нужна цель, а на «Тавриде-Арт» участники как раз могут проявлять себя в различных областях.

Ранее сообщалось, что на фестивале установили два рекорда, зафиксированные экспертами Книги рекордов России, а 23 августа у побережья «Тавриды-Арт» разместили инсталляцию человека, смотрящего в море.

Фестиваль «Таврида-Арт» проводится в Крыму с 20 по 26 августа. На него зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей, которые смогут увидеть театральные и литературные мероприятия, концерты, кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.