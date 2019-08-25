Участники фестиваля «Таврида-Арт» прибыли в Феодосию на бриге с алыми парусами

Участники фестиваля «Таврида-Арт» прибыли в воскресенье из Судака в Феодосию на трехмачтовом бриге с алыми парусами. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Прибывшие в Феодосию на бриге «Херсонес» провели для отдыхающих концерт на набережной. «Также в концерте принимают участие городские творческие коллективы», — передает 25 августа ТАСС.

Комплект алых парусов для судна был сшит специально к этой акции в память об известном произведении Александра Грина, который жил и работал в Крыму.

Ранее в воскресенье народный артист СССР, российский альтист, дирижер и педагог Юрий Башмет рассказал об атмосфере фестиваля. По его словам, для успеха нужна цель, а на «Тавриде-Арт» участники как раз могут проявить себя в различных областях.

Фестиваль «Таврида-Арт» проводится в Крыму с 20 по 26 августа. На него зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей, которые смогут увидеть театральные и литературные мероприятия, концерты, кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.