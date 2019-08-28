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Подсчитано число отдыхающих в Крыму украинцев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Число украинцев, пересекающих российскую границу в Крыму, увеличилось в августе до 14 тыс. человек в сутки. Об этом в среду, 28 августа, сообщили журналистам в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.

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«В настоящее время в пунктах пропуска через государственную границу в сутки оформляется 14-15 тыс. лиц и более 2 тыс. автомобилей», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Отмечается, что всего с начала 2019 года на участке ответственности Погрануправления ФСБ России по Республике Крым российскую границу пересекли более 1,8 млн человек.

1 июля сообщалось, что на полуострове фиксируют повышенный интерес к курортам полуострова со стороны туристов из Украины. По словам председателя комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, Крым по-прежнему является «самым известным, популярным и реальным местом отдыха» для украинцев, и за многие годы с их стороны не было «ни одной жалобы о предвзятом отношении» на территории полуострова.

Рост числа туристов с Украины также в июне зафиксировали в погрануправлении ФСБ. Сообщалось, что за сутки пограничники оформляют около 1,5 тыс. машин и 11 тыс. человек.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. Там считают Крым территорией Украины, которая была временно оккупирована. Западные страны также отказались признавать итоги голосования и ввели санкции против Москвы. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

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