Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Крым вошел в состав России. Об этом он заявил в понедельник, 26 августа, на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита G7, трансляцию которой ведет Reuters.

«Обаму перехитрили. Россия присоединила Крым во время его пребывания у власти, но он мог остановить это», — цитирует Трампа «Интерфакс».

По словам американского лидера, Крым — это очень важная территория, так как именно там размещены российские подлодки.

«Они не такие мощные и не такие большие, как наши, но у них, русских, есть подлодки», — добавил президент США.

В ноябре 2018 года Трамп уже обвинял администрацию своего предшественника в том, что полуостров вошел в состав РФ.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.