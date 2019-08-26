В Белом доме объяснили отсутствие Трампа на сессии G7 по климату

Президент США Дональд Трамп не смог принять участие в сессию саммита G7 по вопросам климата в связи с тем, что должен был присутствовать в то же время на двусторонних встречах. Об этом в понедельник, 26 августа, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

«У президента были запланированные встречи и двусторонние контакты с Германией и Индией, поэтому вместо него присутствовал высокопоставленный представитель администрации», — отметила она.

Рабочий график Трампа в рамках саммита 26 августа сдвинулся. Так, встреча американского лидера с канцлером Германии Ангелой Меркель началась на два часа позже запланированного. Уточняется, что Меркель после этого присутствовала на сессии по климату.

С 24 по 26 августа во французском Биаррице проходит саммит G7. Одна из главных тем, которая была заявлена Францией для обсуждения, стала тема климата.

В июне 2017 года Трамп заявил о решении выйти из Парижского соглашения по климату. По его мнению, оно было «крайне нечестным» по отношению к США и могло нанести ущерб американским экономическим интересам. Кроме того, это соглашение обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай.

В декабре того же года США отказались брать на себя ответственность по выполнению Парижского соглашения по изменению климата.