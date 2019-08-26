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Трамп посетит Германию по приглашению Меркель

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп собирается посетить Германию по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом 26 августа сообщает ТАСС.

«Мы приедем туда и, возможно, скоро», — сказал Трамп на полях саммита G7 во французском Биаррице. Он добавил, что для него это большая честь.

В ответ на вопрос о том, может ли он посетить Германию перед визитом в Польшу, запланированным на 31 августа, Трамп ответил, что это было бы «слишком рано».

Ранее в этот же день глава Белого дома рассказал о самом популярном вопросе в свой адрес от лидеров других стран-участниц G7 на саммите.

С 24 по 26 августа во французском Биаррице проходит саммит G7. Москва была исключена из G8 (Канада, США, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Франция, РФ) в 2014 году после присоединения Крыма.

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