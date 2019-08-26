Трамп посетит Германию по приглашению Меркель

Президент США Дональд Трамп собирается посетить Германию по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом 26 августа сообщает ТАСС.

«Мы приедем туда и, возможно, скоро», — сказал Трамп на полях саммита G7 во французском Биаррице. Он добавил, что для него это большая честь.

В ответ на вопрос о том, может ли он посетить Германию перед визитом в Польшу, запланированным на 31 августа, Трамп ответил, что это было бы «слишком рано».

Ранее в этот же день глава Белого дома рассказал о самом популярном вопросе в свой адрес от лидеров других стран-участниц G7 на саммите.

С 24 по 26 августа во французском Биаррице проходит саммит G7. Москва была исключена из G8 (Канада, США, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Франция, РФ) в 2014 году после присоединения Крыма.