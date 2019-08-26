Саммит G7 оказался полезен только Франции

Лидеры G7 попытались реанимировать формат встречи Группы семи, но разногласия между ними не дали этого сделать. Единственной страной, которая оказалась в выигрыше была хозяйка встречи в Биаррице — Франция. Об этом рассказали «Известиям» эксперты.

«G7 задумывалась как клуб семи ведущих демократических и экономических держав, однако сейчас ситуация изменилась — в мире выросли Индия и Китай», — сообщил «Известиям» глава совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, в свою очередь считает, что саммит пошел на пользу Франции, которая хочет занимать все более значимую роль в глобальной политике.

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Больная семерка: лидеры G7 попытались реанимировать формат