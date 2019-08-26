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Трамп рассказал о самом частом вопросе на саммите G7

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter рассказал о вопросе, который он чаще всего слышал от других лидеров стран-членов «Большой семерки» (G7) на саммите, проходящем во французском Биаррице.

По его словам, другие мировые лидеры, которые знают о «прекрасной» внутригосударственной обстановке в США, спрашивали: «Господин президент, почему американские медиа ненавидят вашу страну так сильно? Почему они желают ей неудачи?»

Ранее в этот же день Трамп опроверг информацию зарубежных СМИ о том, что он находится в напряженных отношениях с лидерами стран G7.

С 24 по 26 августа во французском Биаррице проходит саммит G7. Москва была исключена из G8 (Канада, США, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Франция, РФ) в 2014 году после присоединения Крыма.

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