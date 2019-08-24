Макрон и Трамп нашли «точки соприкосновения» по Ирану и торговле

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп нашли «точки соприкосновения» по позициям иранской ядерной сделки и другим вопросам. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник.

По данным чиновника в администрации президента Франции, во время двухчасового обеда политиков, который прошел 24 августа перед началом саммита «большой семерки» (G7) в Биаррице, Макрон «обрисовал детали французского плана по ослаблению напряженности в отношениях с Ираном».

Париж и Вашингтон имеют общие цели в предотвращении развития ядерной программы Ирана, подчеркнул дипломат.

Накануне СМИ узнали о сомнениях Трампа в целесообразности участия в саммите G7. Американский президент не был уверен, является ли саммит «продуктивным времяпрепровождением».

Встреча глав G7 пройдет во французском Биаррице 24–26 августа. До 2014 года Россия тоже входила в состав членов международного клуба, однако после воссоединения с Крымом была исключена. В связи с этим РФ не принимает участие в саммите.