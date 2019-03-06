А статья найдется: что Макрон хотел сказать Европе

Идея «возрождения Европы», объявленная Эммануэлем Макроном, будет пользоваться поддержкой системных политиков на грядущих в мае выборах. При этом программа президента Франции может вызвать негодование в рядах правых популистов, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Свой взгляд на развитие континента глава Пятой республики высказал в статье, которую 5 марта опубликовали самые крупные издания Евросоюза. В частности, Макрон говорил о свободе, безопасности границ и духе прогресса, а также предостерег граждан от радикальных действий, назвав Brexit символом кризиса в Евросоюзе. Как заявил «Известиям» глава комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе, президент указал на проблемы, которые волнуют всех европейских граждан, но в отличие от популистов он предложил конкретные шаги для решения этих вопросов. В целом концепция лидера Пятой республики касается внутренних проблем ЕС и никак не изменит его отношения с Россией.

Предвыборная кампания

Ведущие СМИ 28 стран Европейского союза — от французской Le Monde до немецкой Die Welt и от британской The Guardian до испанской El País — опубликовали статью Эммануэля Макрона под названием «За европейское возрождение». С этим текстом французский лидер напрямую обратился ко всем гражданам ЕС, призывая их защищать общеевропейские ценности и не сворачивать с пути интеграции.

макрон Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS/POOL New

«Никогда еще со времен Второй мировой войны Европа не была столь необходима. Но вместе с тем никогда Европа не была в такой опасности», — написал французский лидер, сославшись на ситуацию вокруг Brexit, который, по его словам, стал символом кризиса. Вообще, говоря о будущем континента, Эммануэль Макрон не забыл о коллегах по ту сторону Ла-Манша: «В той Европе, которую мы создадим, народ станет хозяином своей судьбы. И в этой Европе, я уверен, найдется место для Великобритании», — подчеркнул французский лидер.

Как заявил «Известиям» глава комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе, представляющий оппозиционную партию «Республиканцы», лидер Пятой республики указывает на темы, которые волнуют французское общество.

— Но вместе с тем в отличие от популистов он не ограничивается одной лишь постановкой проблем, — подчеркнул Жан Бизе. — Господин Макрон — политик, который порой слишком торопится. Но самое важное — перейти от деклараций к действиям.

В контексте обостряющегося противостояния между правопопулистскими евроскептическими партиями и традиционными политиками Эммануэль Макрон взял на себя роль того, кто объединит либеральных демократов и прогрессистов и поведет их на европейские выборы в мае 2019 года. С этой точки зрения, опубликованную статью стоит рассматривать как предвыборный манифест.

— Эммануэль Макрон относится к тем политикам, которые хотят остановить сворачивание Европы, помешать евроскептикам, не позволить Brexit превратиться в интернациональное явление, — сказала «Известиям» профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина. — Свою задачу он видит в том, чтобы дать новый импульс европейскому строительству.

макрон Фото: REUTERS/Toby Melville

Тезисы Макрона

По мнению главы Пятой республики, европейское возрождение должно опираться на три столпа и имя им — свобода, безопасность границ и дух прогресса.

Во-первых, в ЕС следует создать Европейское агентство по защите демократий (AEPD), чьи эксперты выезжали бы в страну, где проходят выборы, чтобы бороться с кибервмешательством и прочими манипуляциями. Во-вторых, национальные партии не могут получать финансирование из-за рубежа. И, в-третьих, европейские правила должны регулировать интернет, запрещая там разжигание ненависти и призывы к агрессии.

Из всех пунктов наибольший резонанс вызвала идея создать AEPD. Ее уже одобрил председатель Европейского совета Дональд Туск — по его словам, «нельзя позволять антиевропейским силам влиять на выборы и решать, какими будут приоритеты и руководство Евросоюза». Идея защищать европейскую демократию пользуется поддержкой и среди оппозиционных во Франции партий.

— Что касается создания AEPD, то эта инициатива кажется мне целесообразной, однако я всё же предложил бы другое название — Европейское агентство по защите от кибератак — так более конкретно звучат его задачи, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Жан Бизе. — На мой взгляд, сегодня надо бороться с дезинформацией, которая заполонила всё интернет-пространство.

Что касается защиты границ, то здесь у Эммануэля Макрона тоже есть несколько идей. В первую очередь французский президент ратует за пересмотр Шенгенской системы, в рамках которой все участники действовали одинаково — исходя из принципов солидарности. Во-вторых, Макрон предложил создать единую пограничную полицию и общеевропейский офис по предоставлению убежища, которые действовали бы под эгидой Европейского совета внутренней безопасности. В-третьих, президент затронул вопрос обороны: по его мнению, договор о безопасности должен коснуться как отношений внутри ЕС, так и связей союза с НАТО по теме военных расходов, а также включения Великобритании в систему принятия коллективных решений.

макрон Фото: Global Look Press/Federico Gambarini

И наконец, Эммануэль Макрон уделил внимание проблеме справедливой конкуренции в рамках Евросоюза — по его мнению, должна заработать система «европейских преференций» в отношении собственных товаров по аналогии с той, что действует в США и Китае.

Говоря о технологиях и развитии, Эммануэль Макрон подробно остановился на теме, которой во Франции в последние годы уделяют львиную долю эфирного времени, — на экологии. По словам лидера Пятой республики, к 2050 году Евросоюз должен свести к нулю выбросы углекислого газа, а к 2025-му — вдвое сократить использование пестицидов. Параллельно с этим ЕС стоит вкладываться в инновации, и эти финансовые вливания должны быть сопоставимы с бюджетами США. Не оставил без внимания Макрон и Африку: по его словам, Европа должна повернуться лицом к континенту, заключив с ним соответствующий пакт о будущем.

Концепция лишь по касательной затрагивает отношения с Россией. Ведь, говоря о финансировании европейских партий из-за рубежа, Эммануэль Макрон, вероятно, имел в виду ситуацию вокруг французской партии «Национальное объединение». Несмотря на то что ее лидер Марин Ле Пен неоднократно опровергала финансирование из Москвы, такие обвинения продолжают звучать.

По мнению профессора департамента политической науки НИУ ВШЭ Юлия Нисневича, то, о чем говорил Эммануэль Макрон, отражает лишь внутренние социальные проблемы Евросоюза. Что же касается России, то, основываясь на концепции главы Пятой республики, никаких ценностных противоречий в отношениях с Москвой в его идеях не проглядывается.