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Макрон призвал ЕС преодолеть зависимость от других стран в сельском хозяйстве

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Фото: REUTERS/Charles Platiau
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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что европейское сельское хозяйство находится в зависимости от других стран, в том числе от России, и призвал страны ЕС изменить эту ситуацию.

Об этом он заявил в субботу, 23 февраля, выступая на открытии 56-го Международного сельскохозяйственного салона в выставочном центре Порт-де-Версаль, передает ТАСС.

По словам французского лидера, угрозу европейскому сельскому хозяйству представляет и зависимость от импорта «российских фосфатных удобрений».

Глава государства также обратил внимание на быстро меняющийся рынок сельского хозяйства, отметив, что всего за несколько лет производство российской пшеницы удвоилось. Макрон предложил пересмотреть общеевропейскую сельскохозяйственную политику, чтобы «обеспечить продовольственный, экологический и сельскохозяйственный суверенитет».

Ранее 19 февраля Макрон заявил, что намерен в скором времени выступить с речью, которая станет «предупредительным выстрелом» для Европы. По его словам, ЕС должен быть более напористым перед лицом конкурентов.

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