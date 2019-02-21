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Макрон заявил о подготовке закона против ненависти в интернете

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Фото: REUTERS/Ludovic Marin
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Парламент Франции рассмотрит весной законопроект, направленный против ненависти в интернете, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления на собрании Совета еврейских организаций (Crif).

«С мая депутат Летисия Авиа (французский политик. — Ред.) внесет в парламент законопроект для борьбы с ненавистью в интернете», –– цитирует Макрона «РИА Новости».

По словам президента Франции, подобный закон действует в Германии и хорошо себя проявил.

«В этом смысле мы должны вдохновиться тем, что наши немецкие соседи смогли сделать в эффективной и прагматичной манере — ввести юридические санкции, денежные и уголовные, призвать к ответственности как людей, так и интернет-платформы», –– добавил Макрон.

В прошлом году в Германии вступил в силу закон NetzDG, известный также как «Anti-Hass-Gesetz». Он предусматривает штрафные санкции за оскорбительные или намеренно сфальсифицированные высказывания в адрес конкретной персоны, организации или государства, в случае если они не будут удалены по соответствующему требованию.

25 января сообщалось, что в конгресс США внесен законопроект о противодействии России и Китаю в интернете.

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