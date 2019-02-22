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Макрон назвал возникновение движения «желтых жилетов» «общим «провалом»

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Фото: REUTERS/Ludovic Marin
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«Гигантским коллективным провалом» назвал президент Франции Эммануэль Макрон возникновение движения «желтых жилетов». Его мнение приводится в книге «Народ и президент», отрывки из которой в четверг, 21 февраля, опубликовало Agence France-Presse.

«Это гигантский общий провал, в котором есть доля моей вины. Но у меня есть еще три года, чтобы это изменить», — цитирует ТАСС слова Макрона.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались в середине ноября 2018 года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.

В начале декабря власти страны пошли навстречу протестующим. Они ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Активисты продолжили протестовать с новыми требованиями, добиваясь также отставки президента Эммануэля Макрона. Сам глава государства заявил о продолжении реформ, несмотря на недовольство и протесты со стороны населения.

14 февраля стало известно, что бывший профессиональный боксер Кристофер Деттинже, который напал на полицейских во время акций протестов «желтых жилетов» в Париже, приговорен судом к 2,5 годам тюрьмы.

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