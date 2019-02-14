Напавшего в ходе акций «желтых жилетов» на полицейских боксера осудили

Бывший профессиональный боксер Кристофер Деттинже, который напал на полицейских во время акций протестов «желтых жилетов» в Париже, приговорен судом к 2,5 годам тюрьмы. Об этом сообщило издание Le Figaro.

Мужчину осудили по статье об умышленном нападении на представителя власти в составе группы лиц. Первые 12 месяцев он проведет в тюрьме, оставшееся время может быть преобразовано в условное наказание. Кроме того, суд запретил ему проживать в Париже шесть месяцев и постановил выплатить пострадавшим от €2 до €3 тыс.

10 февраля бельгийская полиция объявила о 38 административных арестах в отношении участников субботней акции протеста «желтых жилетов», которые устроили беспорядки, в том числе атаковали дом экс-премьера Бельгии и главы франкоязычной «Социалистической партии» Элио Ди Рупо.

9 февраля прошла очередная массовая манифестация «жилетов» во Франции. Число ее участников составило 51,4 тыс. В Париже на улицы вышло около 4 тыс. демонстрантов. Полиция задержала 36 человек, 21 из них был помещен под стражу. Во время столкновений с полицией одному из активистов оторвало кисть руки, когда он попытался подобрать с земли гранату со слезоточивым газом.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались в середине ноября прошлого года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.

В начале декабря власти страны пошли навстречу протестующим. Они ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Активисты продолжили протестовать с новыми требованиями, добиваясь также отставки Макрона. Сам глава государства заявил о продолжении реформ, несмотря на недовольство и протесты со стороны населения страны.