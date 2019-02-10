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Арестованы напавшие на дом экс-премьера Бельгии представители «желтых жилетов»

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Фото: Global Look Press/Laurie Dieffembacq
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Бельгийская полиция объявила о 38 административных арестах в отношении участников субботней акции протеста «желтых жилетов», которые устроили беспорядки, в том числе атаковали дом экс-премьера Бельгии и главы франкоязычной «Социалистической партии» Элио Ди Рупо.

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Как сообщают представители правоохранительных служб города Монс, «жилеты» бросали в почтовый ящик бывшего премьер-министра петарды. Такие действия причинили ущерб дому Ди Рупо, передает «Интерфакс» в воскресенье, 10 февраля.

9 февраля около сотни сторонников движения «желтых жилетов» вышли на несогласованную акцию протеста в городе Монс. В ходе демонстрации начались беспорядки, городским властям пришлось обратиться за помощью к федеральной полиции.

В тот же день прошла очередная массовая манифестация «жилетов» во Франции. Число ее участников составило 51,4 тыс. В Париже на улицы вышло около 4 тыс. демонстрантов. Полиция задержала 36 человек, 21 из них был помещен под стражу. Во время столкновений с полицией одному из активистов оторвало кисть руки, когда он попытался подобрать с земли гранату со слезоточивым газом.

Массовые демонстрации «желтых жилетов» начались в середине ноября прошлого года из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Демонстранты выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей.

В начале декабря власти страны пошли навстречу протестующим. Они ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Активисты продолжили протестовать с новыми требованиями, добиваясь также отставки Макрона. Сам глава государства заявил о продолжении реформ, несмотря на недовольство и протесты со стороны населения страны.

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