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Экс-помощник Макрона взят под стражу во Франции

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Александр Беналля — бывший сотрудники администрации президента Франции Эммануэля Макрона — взят под стражу 19 февраля, сообщила радиостанция RTL.

Задержание связано с несоблюдением им правил судебного контроля.

Беналля обвиняется в общении с другим экс-сотрудником Елисейского дворца Винсеном Кразом несмотря на запрет суда. Доказательством нарушения стали аудиозаписи бесед экс-чиновников, опубликованные порталом Mediapart.

Беналля стал участником громкого скандала и фигурантом уголовного дела после инцидента в июле 2018 года. Тогда в СМИ появилось видео, на котором видно, как экс-помощник президента в ходе митинга 1 мая в Париже избил молодого человека и грубо обошелся с девушкой.

Ему предъявили обвинения в насильственных действиях, вмешательстве в осуществление государственной службы, сокрытии изображений с видеокамер и нарушении профессиональной тайны.

Ранее 19 февраля сообщалось, что суд арестовал родителей экс-премьера Италии Маттео Ренци. Их обвиняют в мошенничестве.

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