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Арестованы родители экс-премьера Италии

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Фото: TASS/ZUMA
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Отец и мать экс-премьера Италии Маттео Ренци помещены под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило 18 февраля агентство ANSA.

По данным следствия, Тициано Ренци и Лаура Боволи, занимавшиеся предпринимательством, намеренно доводили свои компании до банкротства в период с 2010 по 2013 год. Кроме того, супругов обвиняют в выписывании фальшивых счетов за услуги, которые никогда не оказывались.

Выбранную судом меру пресечения бывший премьер назвал «абсурдной».

Тем не менее, агентство отмечает, что данное расследование в отношении родителей Ренци не первое. Еще в то время, когда политик возглавлял итальянское правительство, его отца подозревали в намеренном доведении до банкротства управляемого им издательства. Также он был замешал в громком скандале о распределении государственных подрядов.

Оба дела были закрыты за отсутствием состава преступления.

В марте 2018 года Маттео Ренци решил уйти в отставку с поста секретаря Демократической партии после поражения на парламентских выборах.

По данным итальянских СМИ он планирует основать собственную политическую партию, которая станет противовесом правительственной колалиции из «Движения «5 звезд» и «Лиги».

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