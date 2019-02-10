Вице-премьер Италии призвал бороться против антироссийских санкций

Вице-премьер и министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо призвал своих сторонников бороться за отмену антироссийских санкций. Итальянские компании несут большие убытки из-за санкций против России, о чем он заявил в воскресенье, 10 февраля.

«Против знаменитых санкций против России мы будем бороться и бороться не потому, что мы за Россию или за Америку, а потому, что мы за Италию», — приводит слова Ди Майо агентство ANSA.

Отмена введенных в 2014 году санкций против России является программным пунктом коалиционного правительства в составе партий «Лига» и «Движение «5 звезд», которое представляет Ди Майо. В настоящее время позиция Рима заключается в том, что необходимо время для убеждения партнеров Италии в ненужности санкций как инструмента давления.

Ранее национальный статистический комитет сообщал, что Италия вступила в стадию технической рецессии: ВВП страны снижался два квартала подряд. В правительстве ожидают однопроцентный рост, в то время как Банк Италии и МВФ считают реалистичным 0,6%, передавал Euronews 31 января. Данные показывают, что страна достигла худших результатов за последние пять лет.

8 февраля члены палаты представителей конгресса США по финансовым вопросам назвали неэффективными антироссийские санкции.