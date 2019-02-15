Партнера Baring Vostok Дельпаля арестовали по делу о крупном мошенничестве

Партнера инвестиционного фонда Baring Vostok по финансовому сектору Филиппа Дельпаля 15 февраля арестовали на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Решением Басманного суда Москвы, он будет находиться под стражей до 13 апреля 2019 года, сообщает ТАСС.

Речь идет о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», контрольный пакет акций которого держит основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви. Именно он является основным фигурантом уголовного дела о мошенничестве, возбужденного Следственным комитетом России.

В пятницу, 15 февраля, вместе с вышеуказанными лицами были также задержаны председатель совета директоров Вятка-банка Алексей Кордичев (бывший глава правления «Восточного»), директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер Baring Vostok по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян и гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров. Последний решением суда арестован на два месяца. Правоохранительные органы добиваются заключения под стражу всех задержанных.

По данным следствия, Калви, который является главным держателем акций банка «Восточный», заведомо зная о наличии у подконтрольного ему ПКБ задолженности перед данной кредитной организацией в размере 2,5 млрд рублей организовал хищение средств путем передачи в собственность банка вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.

Для этого, как полагает следствие, Калви вступил в сговор с акционерами Банка Зюзиным, Дельпалем, Абгаряном и дргуими неустановленными лицами, которые в феврале 2017 года путем злоупотребления доверием и предоставления ложных сведений убедили акционера «Восточного» и члена Совета директоров кредитной организации Шерзода Юсупова поддержать сделку с ПКБ. Согласно соглашению об отступном, вместо возврата долга Бюро должно было передать Банку акции International Financial Technology Group S.C.A., которые якобы оценивались в 3 млрд рублей. Реальная же их стоимость не превышала 600 тыс. рублей.

Как рассказал адвокат Дельпаля (партнер Baring Vostok), настоящее уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из управления «К» ФСБ России, куда 7 февраля член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов обратился с заявлением о хищении у кредитной организации 2,5 млрд рублей.

Baring Vostok занимается инвестициями в РФ и страны СНГ с 1994 года. Согласно обнародованной на сайте компании информации, капитал входящих в нее фондов превышает $3,7 млрд. Организация владеет акциями таких компаний, как OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет» и др. В 2016 году фонд Baring Vostok совместно с «Яндекс» вложился в проект DOC+. Это российская компания, которая оказывает услуги в области телемедицины, вызова врача на дом, хранения и обработки персональных медицинских данных на территории Москвы и области, а также в Санкт-Петербурге.