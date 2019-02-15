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Основатель Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве по делу о мошенничестве

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви задержан в Москве по делу о мошенничестве. Вместе с американцем правоохранителями были взяты под стражу еще пять человек, среди которых топ-менеджеры фирмы.

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Вложения в предметы искусства, коллекционные автомобили или редкие музыкальные инструменты – это уже не развлечение миллионеров-одиночек. Инвестирование в нестандартные активы набирает популярность и среди людей со средними доходами. Рынок быстро развивается и предлагает все новые и необычные варианты рискованного хранения сбережений.

Как сообщили в Басманном суде столицы, им вменяется статья «Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере». Следствие просит арестовать задержанных, пишет «РИА Новости». Других подробностей пока не приводится.

Согласно данным Центробанка России, Калви является главным держателем акций банка «Восточный». Его компания с 1994 года занимается инвестициями в РФ и страны СНГ. Согласно обнародованным на сайте Baring Vostok данным, капитал входящих в нее фондов превышает $3,7 млрд. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет» и др.

В 2016 году фонд Baring Vostok совместно с «Яндекс» и другими фирмами вложился в проект DOC+. Это российская компания, которая оказывает услуги в области телемедицины, вызова врача на дом, хранения и обработки персональных медицинских данных.

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