Главу ПКБ Владимирова арестовали по делу о хищении у банка «Восточный»

Гендиректора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова арестовали на два месяца по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Решением Басманного суда Москвы, он будет находиться под стражей до 13 апреля 2019 года, сообщает ТАСС.

Основным фигурантом данного уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере является основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, которому принадлежит контрольный пакет акций «Восточного». Вместе с ним, помимо Владимирова, были также задержаны председатель совета директоров Вятка-банка Алексей Кордичев (бывший глава правления «Восточного»), директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, а также партнер по проектам в области медиа, недвижимости и стройматериалов Ваган Абгарян. Правоохранительные органы настаивают на заключении под стражу всех задержанных.

По данным следствия, Калви, который является главным держателем акций банка «Восточный», заведомо зная о наличии у подконтрольного ему ПКБ задолженности перед данной кредитной организацией в размере 2,5 млрд рублей организовал хищение средств путем передачи в собственность банка вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.

Для этого, как полагает следствие, Калви вступил в сговор с акционерами банка Зюзиным, Дельпалем, Абгаряном и другими неустановленными лицами, которые в феврале 2017 года путем злоупотребления доверием и предоставления ложных сведений убедили акционера «Восточного» и члена совета директоров кредитной организации Шерзода Юсупова поддержать сделку с ПКБ. Согласно соглашению об отступном, вместо возврата долга бюро должно было передать банку акции International Financial Technology Group S.C.A., которые якобы оценивались в 3 млрд рублей. Реальная же их стоимость не превышала 600 тыс. рублей.

Как рассказал адвокат Дельпаля (партнер Baring Vostok), настоящее уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из управления «К» ФСБ России, куда 7 февраля член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов обратился с заявлением о хищении у кредитной организации 2,5 млрд рублей.