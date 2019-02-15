Baring Vostok подтвердила задержание сотрудников компании

Инвесткомпания Baring Vostok подтвердила, что в Москве были задержаны четыре сотрудника, в том числе ее основатель Майкл Kалви. Отмечается, что это произошло в рамках коммерческого спора по банку «Восточный экспресс».

«Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк «Восточный экспресс», продолжают работать в обычном режиме, Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным банком эмиссии капитала банка», — говорится в сообщении компании, опубликованном 15 февраля.

В Басманном суде столицы ранее сообщили, что вместе с Kалви под стражу были взяты экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер компании по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, а также Максим Владимиров и Ваган Абгарян, чьи регалии не уточнялись. Их обвиняют по статье «Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере», следствие настаивает на аресте.

Как сообщили РБК в суде, руководители компании подозреваются в хищении имущества на 2,5 млрд рублей. По версии следствия, в феврале 2017 года Калви продал акции «Первого коллекторского бюро» банку «Восточный», хотя заведомо знал о том, что у ПКБ есть долг в размере 2,5 млрд рублей.

«Это привело к фактическому хищению средств», — объяснил следователь.

В банке «Восточный» журналистам рассказали, что рассчитывают на возмещение ущерба.

«Все вопросы, связанные с обстоятельствами уголовного дела и его фигурантами, просим адресовать в пресс-службу Следственного комитета РФ», — добавили представители кредитной организации, передает «РИА Новости».

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уже заявил, что готов лично поручиться за Майкла Калви.

«Считаю, что он сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, а также помог становлению многих российских компаний», — сказал он журналистам ТАСС в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом вице-премьер России Дмитрий Козак заявил журналистам, что не знает Майкла Калви.

«Для меня это новость», — сказал он, передает «РИА Новости».

Согласно данным Центробанка России, Калви является главным держателем акций банка «Восточный». Его компания с 1994 года занимается инвестициями в РФ и страны СНГ. Согласно обнародованной на сайте Baring Vostok информации, капитал входящих в нее фондов превышает $3,7 млрд. Организация входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет», и других.

В 2016 году фонд Baring Vostok совместно с «Яндексом» и другими фирмами вложился в проект DOC+. Это российская компания, которая оказывает услуги в области телемедицины, вызова врача на дом, хранения и обработки персональных медицинских данных.