Льготы небесные: государство поддержит бизнес-ангелов

Для инвесторов, готовых поддержать новые проекты на ранних этапах развития, готовят льготы. Минфин предложил компенсировать бизнес-ангелам налог на доходы физлиц, полученные от вложений в технологические стартапы, следует из законопроекта ведомства (есть у «Известий»). С появлением такой меры частные лица будут охотнее вкладывать деньги в инновационные компании, считают опрошенные «Известиями» эксперты. В результате в течение трех лет рынок ангельских инвестиций может вырасти в 10 раз — примерно до 2 тыс. сделок.

Ангелу налог не писан

В Минфине предлагают в качестве господдержки бизнес-ангелов компенсировать им затраты на уплату налогов на доходы, полученные от инвестиций в инновационные стартапы . Об этом говорится в законопроекте «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ» (есть у «Известий»).

Понятие бизнес-ангела вводят в российское законодательство впервые. В документе он определяется как физическое лицо, осуществляющее венчурные инвестиции в высокотехнологичные компании на ранних этапах их развития, а также обеспечивающее им комплексную поддержку, в том числе сопровождение и экспертное содействие . В пресс-службе Минфина не ответили на просьбу «Известий» конкретизировать механизм компенсации и получения статуса бизнес-ангела. В Минэкономразвития вопросы «Известий» также не прокомментировали.

В Российской венчурной компании (РВК, госкорпорация, созданная для поддержки венчурных инвесторов, в том числе бизнес-ангелов) подчеркнули важность оперативного появления налоговых преференций в законодательстве. По словам инвестиционного директора РВК Алексея Басова, они служат фундаментом инвестиционного процесса, без которого другие игроки, в том числе фонды и корпорации, не смогли бы функционировать эффективно.

О значимости разработки дополнительных мер поддержки бизнес-ангелов говорил и президент Владимир Путин, общаясь с предпринимателями на форуме «Деловой России». Появление льготных налоговых режимов для таких инвесторов, а также механизмов их защиты запланировано на 2019 год нацпроектом «Цифровая экономика» и стратегией РВК до 2030 года.

Компенсация провала

Возмещение НДФЛ бизнес-ангела от успешного стартапа будет компенсировать ему убытки от вложений в неудавшиеся проекты , отметил венчурный инвестор и исполнительный директор компании «Венчурный Акселератор» Александр Румянцев. Президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов Виталий Полехин добавил, что аналогичные механизмы действуют, например, в Китае, где государство напрямую компенсирует инвестору убытки от неудачных вложений.

Предлагаемая мера снижает угрозы для бизнес-ангелов, благодаря чему они станут больше инвестировать в наиболее рискованные, но и одновременно наиболее инновационные предприятия, полагает эксперт. Сейчас профессиональные частные инвесторы обходят такие стартапы стороной, предпочитая вкладывать в более понятные предприятия. В целом, по словам обоих экспертов, 80% молодых компаний, в которые вкладывают бизнес-ангелы, закрываются.

По оценке РВК, в 2018 году состоялось 34 сделки с участием бизнес-ангелов общей стоимостью 1,9 млрд рублей. Впрочем, в госкорпорации отметили, что это самый закрытый сегмент рынка, поэтому в поле зрения попадает далеко не все.

По мнению участников рынка количество известных сделок, состоявшихся в прошлом году, — 150–200. Оценить их объем в денежном выражении довольно сложно, так как большинство бизнес-ангелов не афишируют свои вложения, говорит Александр Румянцев. По его словам, традиционно частное лицо инвестирует в стартап от 3 млн рублей.

Обычно в сделке участвуют несколько бизнес-ангелов, как правило, от пяти до 15, таким образом, объем рынка — 5––6 млрд рублей, добавил Виталий Полехин. Впрочем, большая часть сделок не выходит в публичное пространство, подчеркнул Александр Румянцев. По его словам, реальный объем может быть в несколько раз выше. Практически все современные технологичные предприятия, в том числе те, услугами которых сегодня пользуются десятки миллионов людей, начинались с инвестиций бизнес-ангелов.

Рынок ангелов

Средняя годовая доходность бизнес-ангелов — 20%. Вкладывая деньги в стартап, инвестор ожидает его многократного роста — с учетом того что 80% стартапов закрываются, делится опытом Александр Румянцев. По его словам, провал проектов чаще всего связан со слабостями команды, которая их развивает. Другая причина неудачных инвестиций — это недостаток средств на вывод и продвижение продукции на рынок, добавил Виталий Полехин. Даже если продукт компании востребован, ей может просто не хватить денег на маркетинг, и она закроется.

В ближайшие три года рынок ангельских инвестиций может вырасти по крайней мере в 10 раз — с 200 примерно до 2 тыс. сделок , полагает венчурный инвестор и владелец «КиберРоссия.рф» Роман Поволоцкий. По его мнению, это должно произойти благодаря ожидаемому всплеску спроса на технологии со стороны крупных корпораций. Например, уже в ближайшие годы в широкий обиход могут войти очки виртуальной реальности в таких сферах, как медицина и образование. Выход их производства на промышленные масштабы приведет к спросу на инновационное программное обеспечение и улучшение существующей техники. Соответственно, и возможностей для роста стартапов благодаря этому будет существенно больше.

В РВК ожидают, что к 2030 году предложение капитала частных лиц на венчурном рынке вырастет с нынешних 1,9 млрд до 820 млрд рублей.