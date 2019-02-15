Среди задержанных топ-менеджеров Baring Vostok оказался экс-глава правления банка «Восточный»

Экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев был задержан в Москве вместе с основателем инвесткомпании Baring Vostok Майклом Kалви по делу о мошенничестве в пятницу, 15 февраля.

Как сообщили в Басманном суде столицы, вместе с ними под стражу были взяты директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер компани по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, а также Максим Владимиров и Ваган Абгарян, чьи регалии не уточняются.

По данным инстанции, задержанным вменяется статья «Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере». Следствие настаивает на их аресте, пишет «РИА Новости».

Согласно данным Центробанка России, Калви является главным держателем акций банка «Восточный». Его компания с 1994 года занимается инвестициями в РФ и страны СНГ. Согласно обнародованной на сайте Baring Vostok информации, капитал входящих в нее фондов превышает $3,7 млрд. Организация входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет», и других.

В 2016 году фонд Baring Vostok совместно с «Яндекс» и другими фирмами вложился в проект DOC+. Это российская компания, которая оказывает услуги в области телемедицины, вызова врача на дом, хранения и обработки персональных медицинских данных.