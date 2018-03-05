Ренци подаст в отставку с поста главы Демократической партии Италии

Экс-премьер Италии Маттео Ренци принял решение уйти в отставку с поста секретаря Демократической партии после поражения на парламентских выборах.

«Очевидно, что после такого результата я покидаю руководство партии», — цитирует Ренци агентство ТАСС.

Новый лидер Демократической партии будет избран на основе праймериз по завершении процесса формирования парламента. Сам Ренци намерен сосредоточиться на работе сенатором, которым он был избран на участке во Флоренции.

Также экс-премьер заявил, что после поражения партия не будет искать новых альянсов и перейдет в оппозицию.

«Наше место в этом созыве — в оппозиции. Там просили нас остаться итальянские граждане, и там мы будем находиться», — добавил он.

По итогам прошедших 4 марта парламентских выборов в Италии ни одна из политических сил не набрала 40%, необходимых для обладания большинством в правительстве. Наибольшее число голосов (37%) набрала коалиция, в которую вошли «Лига» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони и «Братья Италии» Джорджи Мелони.