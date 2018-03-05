Коалиция Берлускони лидирует на парламентских выборах в Италии

Коалиция правоцентристских сил «Вперед, Италия» может получить большинство мест в палате депутатов по итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов. Такие данные экзитпола распространил телеканал RAI News 24.

Согласно итогам опросов, проводившихся в течение дня на выходах с избирательных участков, партии правоцентристской коалиции могут получить от 225 до 265 мест в нижней палате итальянского парламента.

В коалицию входят партия экс-премьера республики Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», движение «Лига» Маттео Сальвини и «Братья Италии» Джорджи Мелони.

Первой по числу голосов идет антисистемное «Движение «5 звезд». Правящая ныне Демократическая партия и ее союзники по левому центру остаются на третьей позиции.

Всего же палата депутатов насчитывает 660 мест, и для формирования прочного правящего большинства той или иной политической силе необходимо получить 316 мест. Пока эту планку никто не преодолел.