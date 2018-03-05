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Берлускони подтвердил готовность к формированию правительственной коалиции

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Фото: REUTERS/Stefano Rellandini
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, поддерживающий партию «Вперед, Италия», встретился с лидером движения «Лига» Маттео Сальвини и заявил о своей готовности к созданию правоцентристской правительственной коалиции. Об этом сообщил телеканал Rai News 24.

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Встреча прошла вечером 5 марта на вилле Берлускони в городе Аркоре.

Экс-премьер поздравил Сальвини с успехом на выборах.

«Он [Берлускони] подтвердил готовность «Вперед, Италия» к формированию правоцентристской правящей коалиции», –– отметил канал.

По итогам прошедших 4 марта парламентских выборов в Италии ни одна из политических сил не набрала 40%, необходимых для обладания большинством в правительстве.

Наибольшее число голосов (37%) набрала коалиция, в которую вошли «Лига» Сальвини, «Вперед, Италия» Берлускони и «Братья Италии» Джорджи Мелони.

При этом партия «Движение пяти звезд», не входящая ни в какие коалиции, набрала 32%, что тоже недостаточно для получения большинства.

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