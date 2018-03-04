Берлускони проголосовал на выборах парламента Италии

Экс-премьер Сильвио Берлускони отдал свой голос на парламентских выборах в Италии. Он проголосовал на избирательном участке в Милане.

«К сожалению, мы так и не смогли ввести электронное голосование. Для пожилых людей, чтобы проголосовать, требуется много времени», — сожалел 81-летний политик.

Он напомнил, что каждому избирателю выдают три разных бюллетеня для голосования. Долгая процедура не способствует сокращению очередей на участки, приводит его слова «РИА Новости».

Активистка Femen пыталась помешать голосованию экс-премьера, запрыгнув на стол избирательной комиссии. Однако политика эта нисколько не смутило, девушка попала в объективы камер, а позже была задержана.

По соцопросам, наибольшей поддержкой избирателей пользуется блок правоцентристов, в который входит и партия Берлускони «Вперед, Италия!». Правоцентристы выступают за референдум о выходе Италии из ЕС.

В случае если это политическое объединение получит более 40% голосов, оно получит право сформировать правительство.