Правоцентристы Италии поднимут вопрос об отмене антироссийских санкций

Правоцентристская коалиция Италии, включающая партии «Лига Севера», «Вперед, Италия!», «Братья Италии» и «Четвертый полюс», намерена поднять в Брюсселе вопрос об отмене антироссийских санкций. Об этом сообщил «Известиям» один из претендентов на пост премьера Италии — лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

«Я всегда говорил, что, когда мы будем в правительстве, мы обратимся к Брюсселю с просьбой прекратить антироссийские санкции, потому что они вредят нам самим. Да и Россия для нас — фундаментальный союзник в борьбе с терроризмом. С нами позиция Италии по санкциям изменится», — рассказал Сальвини.

Аналогичной позиции придерживается и сенатор от партии «Братья Италии» Бартоломео Амидей. Он отметил, что в случае победы на предстоящих парламентских выборах правоцентристы намерены поднять в Евросоюзе тему признания Крыма частью РФ. По словам Амидея, «почти все в Европе поняли, что полуостров навсегда останется российским».

По данным соцопросов, на сегодняшний день правоцентристская коалиция занимает лидирующую позицию. В частности, согласно последнему соцопросу, проведенному компанией YouTrend 16 февраля (после этой даты осуществлять опросы запрещено законом), правоцентристы пользуются поддержкой 37,2% итальянцев. На втором месте с результатом 27,8% располагается партия «Движение пяти звезд». Третью строчку занимает коалиция левоцентристов во главе с пока еще правящей Демократической партией. В общей сложности данные опросов сулят левому центру 27,4%. Парламентские выборы в Италии пройдут 4 марта текущего года.

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«Лига» и партия Берлускони потребуют отмены санкций после выборов