В Италии настроены на отмену санкций

Правоцентристская коалиция, включающая «Лигу Севера», «Вперед, Италия!», «Братьев Италии» и «Четвертый полюс», будет добиваться отмены антироссийских санкций после своей победы на мартовских парламентских выборах в Италии. В этом «Известия» заверили представители самих итальянских партий. Все эти политические силы не первый год известны своими симпатиями к Москве, но именно в нынешнем году они имеют все шансы перейти из оппозиции во власть, а в том, что касается отношений с Россией, — от слов к делу.

Парламентские выборы в Италии намечены на 4 марта. Еще в конце декабря самым реалистичным их итогом экспертам казался «подвешенный парламент», при котором ни одна из партий не получит необходимого для формирования правительства числа кресел. Однако после объединения 7 января в один предвыборный блок четырех партий правого и правоцентристского толка (в него вошли крупные «Вперед, Италия!», «Лига Севера», «Братья Италии» и созданный около полугода назад «Четвертый полюс») наиболее вероятным исходом голосования сейчас выглядит победа правоцентристов. Свежие опросы (проведены итальянскими центрами Tecne и

IPR) сулят им от 38% до 39,2% голосов (против 25–27,5% за все левоцентристские силы сообща, включая правящую Демократическую партию). При этом правые медленно, но верно подрастают в рейтингах, внушая надежды, что к выборам блоку удастся преодолеть порог в 40%, необходимый для формирования правительства.

Приход к власти такого итальянского правительства станет сигналом для всего Евросоюза в вопросе рестрикций: на фоне не унимающейся антироссийской риторики в ЕС итальянские правые открыто выступают за отмену санкций и нормализацию отношений с Москвой.

— Маттео Сальвини, лидер Лиги (кандидат в премьер-министры страны. — «Известия»), неоднократно говорил и подтверждает сейчас, что, когда партия попадет в правительство, он потребует отмены этих сумасшедших санкций против России, которая является главным союзником Европы в борьбе с международным терроризмом, — заверил «Известия» секретарь по международным делам «Лиги Севера» Джанлука Савоини.

По его словам, два других партнера по коалиции — «Вперед, Италия!», возглавляемая трижды экс-премьером Сильвио Берлускони, и «Братья Италии» во главе с Джорджией Мелони — придерживаются аналогичного курса на отмену санкций, введенных Евросоюзом против России в 2014 году.

— На всех встречах с главой правительства Италии в парламенте в преддверии встреч нашего премьера с лидерами других стран ЕС мы неизменно просили его поднять вопрос об отмене антироссийских санкций. И в случае нашей победы снова поднимем этот вопрос сами уже на первом же заседании Европейского Совета, — сказал «Известиям» высокопоставленный источник в партии «Вперед, Италия!».

При этом собеседник признал, что борьба за отмену санкций внутри ЕС, где решения принимаются единогласно, будет длительной, но уверяет — Италия готова к долгому и активному политическому лоббированию в европейских структурах.

Пока что в одной из 10 глав проекта предвыборного манифеста «Вперед, Италия!» есть лишь призыв сделать итальянскую внешнюю политику «более решительной в ЕС и в мире», но в финальном варианте, как предполагает член партии, «вероятно, появится и пункт про политику Рима на российском направлении».

Между тем в предвыборной программе другой правоцентристской партии — «Пяти звезд» — упоминание России уже есть. Так, партия, давно известная своим критичным отношением как к Евросоюзу в целом, так и к его санкционной политике, в частности, призывает «снизить роль Италии в НАТО» и «немедленно прекратить санкции против России».

Сейчас «Пять звезд» — самая популярная одиночная партия в Италии. Ее поддержка составляет порядка 28%. Но невзирая на схожесть ряда позиций с теми же «Лигой Севера» или «Братьями Италии» «звезды» по-прежнему придерживаются традиционной позиции о невступлении в какие-либо альянсы.

Впрочем, не исключено, что ближе к выборам эта внесистемная партия перестанет держаться особняком на итальянском политическом Олимпе. По крайней мере, в минувшее воскресенье лидер «Пяти звезд» Луиджи ди Майо допустил, что в случае победы его партии на выборах без достижения 40-процентного барьера «Пять звезд» не оставят Италию без правительства и публично обратятся ко всем парламентским силам с целью сформировать кабинет министров.

Но, как бы то ни было, общий позитивный настрой итальянского политического истеблишмента к России уже вряд ли изменится.