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«Лига» и партия Берлускони потребуют отмены санкций после выборов

Правоцентристская коалиция Италии поднимет в Брюсселе вопрос об отмене антироссийских санкций
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Фото: TASS/imago stock&people
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Один из претендентов на пост премьера Италии Маттео Сальвини заявил «Известиям», что в случае победы на выборах 4 марта он вместе с партнером по коалиции — главой «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони — обратится в Брюссель с требованием отменить антироссийские санкции. Рестрикционная политика вредит итальянской экономике и подрывает сотрудничество с Москвой в борьбе с терроризмом, считают в партиях «Лига» и «Вперед, Италия!». Более того, по словам источника в объединении Сильвио Берлускони, в будущем новое правительство страны может поднять в ЕС и вопрос признания Крыма.

В Италии настроены на отмену санкций
Правоцентристы обещают отмену антироссийских ограничений после своей победы на парламентских выборах

Парламентские выборы в Италии пройдут 4 марта. Главными темами предвыборной кампании традиционно являются социально-экономические проблемы страны и тема миграции, однако в программах большинства кандидатов нашлось место и теме отношений с Россией.

— Я всегда говорил, что, когда мы будем в правительстве, мы обратимся к Брюсселю с просьбой прекратить антироссийские санкции, потому что они вредят нам самим. Да и Россия для нас — фундаментальный союзник в борьбе с терроризмом. С нами позиция Италии по санкциям изменится, — заверил «Известия» кандидат в премьеры от правоцентристской коалиции и лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

На данный момент правоцентристская коалиция, в которую вместе с «Лигой» входит «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони, «Братья Италии» Джорджии Мелони и небольшая правая партия «Мы с Италией», лидирует в соцопросах. По данным последнего из них, проведенного компанией YouTrend 16 февраля (после этой даты осуществлять опросы запрещено законом), правоцентристы пользуются поддержкой 37,2% итальянцев.

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На втором месте с поддержкой 27,8% граждан идет «Движение пяти звезд». К слову, эта самая популярная одиночная политическая сила Италии также открыто декларирует необходимость отмены антироссийских санкций, но по итогам грядущих выборов она, скорее всего, останется в оппозиции из-за принципиального отказа вступать в альянсы с другими партиями. Третью строчку занимает коалиция левоцентристов во главе с пока еще правящей Демократической партией — в общей сложности опросы сулят левому центру 27,4%.

Заклятые итальянские союзники
На фоне неспособности ведущих политических сил заручиться большинством на выборах в стране может сложиться коалиция между право- и левоцентристами

Немаловажно, что настрой на отмену санкций — желание не исключительно одной только «Лиги». Споря по ряду вопросов внутренней политики, в том, что касается действий на российском направлении в случае победы на выборах, союзники по коалиции единодушны, заверил «Известия» высокопоставленный источник в партии «Вперед, Италия!». 

Ту же мысль высказал и сенатор от партии «Братья Италии» Бартоломео Амидей.

— «Братья Италии» очень внимательно приглядываются к поиску справедливого решения в налаживании отношений с Россией — как в силу историческо-культурных связей, так и по экономическим причинам. Говорить о том, как именно мы можем найти позитивное решение, на данный момент объективно сложно, но я оптимист. Очевидно, что, когда есть добрая воля обеих сторон, решение всегда найдется, — заметил в беседе с «Известиями» Бартоломео Амидей.

Собеседник «Известий» в партии «Вперед, Италия!» отметил, что в случае победы на выборах правоцентристы не исключают возможности в дальнейшем поднять на площадках ЕС и тему признания Крыма, поскольку «почти все в Европе поняли, что полуостров навсегда останется российским».

Правоцентристы Италии заинтересованы в снятии антироссийских санкций

— А пока что мы, официально являясь сторонниками Минских соглашений, без лишнего шума ведем сотрудничество с Крымом на местном уровне, — сказал однопартиец Сильвио Берлускони.

Невзирая на угрозы Киева ввести санкции против европейских политиков, посещающих Крым, на полуострове в последние годы побывали многие депутаты из стран Евросоюза, включая представителей региональных парламентов Венеции и Ломбардии. Активно идет и экономическое сотрудничество итальянских областей с Крымом: в феврале на выставке «АгроЭкспоКрым» в Ялте побывала делегация бизнесменов из итальянской области Венето, занятых в сельскохозяйственной сфере.

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