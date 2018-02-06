Заклятые итальянские союзники

До парламентских выборов в Италии остается чуть больше месяца, но пока ни одна из трех главных политических сил не набирает большинства, необходимого для формирования стабильного правительства. Это делает вероятным появление в стране по итогам голосования 4 марта своеобразной «большой коалиции» в немецком стиле, признал в разговоре с «Известиями» один из членов правой партии «Лига», депутат регионального парламента Венеции Стефано Вальдегамбри. Она объединит правоцентристов Сильвио Берлускони из «Вперед, Италия!» и ныне правящих левых демократов. Такой сценарий в следующие год-два предвещает Италии еще одни внеочередные выборы в парламент, считают эксперты.

Последние соцопросы предрекают правоцентристской коалиции, состоящей из партий «Вперед, Италия!», «Лига», «Братья Италии» и небольшой «Мы с Италией», максимум 39% голосов на предстоящих 4 марта выборах. Ближайший конкурент — внеблоковое правое «Движение пяти звезд», — будучи самой популярной одиночной политической силой, заметно отстает от лидеров. Разные соцопросы оценивают уровень «звездной» поддержки в 26,5–29,5%. Ныне правящие демократы занимают во всех рейтингах третью строчку с поддержкой в 22–24%. Другие три партии левоцентристской направленности набирают по 0,5–2%, что в случае гипотетического вступления в альянс с Демократической партией не меняет принципиальной картины на левом фланге.

На первый взгляд, подобный предвыборный расклад почти что гарантирует победу альянса правоцентристов. Ведь по закону для формирования правительства партии или коалиции требуется преодолеть 40-процентный рубеж. Тем не менее правоцентристы рискуют так и остаться в одном шаге от победы.

— Думаю, что никому не удастся набрать больше 40%. И значит, у нас будет правительство, как в Германии. Очень вероятно, это будет правительство Берлускони и [Маттео] Ренци (лидера Демпартии и экс-премьера. — «Известия»). Если такое произойдет, [лидер «Лиги»] Маттео Сальвини уйдет в оппозицию, — предположил в разговоре с «Известиями» Стефано Вальдегамбери.

Подобные заявления отражают правомерность спекуляций о том, что, будучи в одной лодке сейчас, Берлускони и Сальвини ведут яростную борьбу за лидерство внутри правоцентристского блока. Формально кандидатом в премьеры от коалиции является Сальвини, но это не столько компромисс, сколько юридическая данность. 81-летнему Берлускони из-за обвинений в уходе от уплаты налогов запрещено занимать высокие государственные посты до 2019 года. То есть права баллотироваться в премьеры официально он пока не имеет.

Помимо личного соперничества лидеров, две партии, сходясь по вопросу пенсионной и налоговой реформ, заметно расходятся по вопросу отношений Рима с Брюсселем. Если «Вперед, Италия!» настроена по отношению к Евросоюзу умеренно критически, то для евроскептиков из «Лиги» всё еще актуален вопрос о выводе Италии из еврозоны.

— Программа нашей коалиции всегда четко указывала на то, что мы хотим перезаключить все сделки [с ЕС], включая соглашение по валюте, так чтобы национальный интерес каждого члена [блока] преобладал над любым общеевропейским законодательством. Италия прежде всего, — заявил «Известиям» советник Сальвини по внешней политике Гульелмо Пикки, перефразировав хорошо известный лозунг американского президента Дональда Трампа.

Ранее за выход страны из зоны евро или, по крайней мере, за проведение национального референдума по этому вопросу выступали и правые «Пять звезд». Однако с приближением выборов их нынешний лидер Луиджи ди Майо отыграл назад. На днях он заявил, что время для выхода из еврозоны не подходящее. Хотя признал, что ряд европейских соглашений Риму невыгоден, намекнув на вероятность пересмотра суммы в €20 млрд, которые страна ежегодно отчисляет в бюджет ЕС, если в Брюсселе «не будут прислушиваться к Италии».

Во многом программа «Пяти звезд» схожа с электоральной платформой «Лиги». Но речи о сотрудничестве никогда не шло — «Звезды» всегда принципиально отрицали любые альянсы. Однако недавнее заявление Ди Майо (что в случае победы с менее чем 40% голосов партия обратится-таки к другим силам, лишь бы Италия не осталась без правительства) было интерпретировано однозначно — как намек на готовность к союзу. Недаром в последний месяц в европейских СМИ всё чаще пишут о потенциальной коалиции «Лиги» и «Пяти звезд», что в случае воплощения в жизнь, по меткому определению британской Financial Times, «вызовет коллективный инфаркт у международных инвесторов».

Политолог из Университета Болоньи Пьеро Игнази уверен, что после выборов беспокойство инвесторам в любом случае обеспечено.

— На международных рынках есть законные опасения, что в Италии в ближайшие месяцы не будет правительства. Скорее всего, появится своего рода «большая коалиция» в форме широкого соглашения между основными партиями. И как следствие — новые выборы в течение года, — предположил итальянский политолог в беседе с «Известиями».

Эксперт по европейской политике Университета Бирмингема Даниэль Альбертацци также считает вероятным появление своеобразного правительства национального единства в составе Демпартии, «Вперед, Италия!» и ряда мелких партий в случае недобора правоцентристской коалицией заветных 40%.

— Паоло Джентилони (нынешний премьер) даже может продолжить деятельность в роли премьера в качестве компромиссной фигуры. Но вряд ли это правительство сможет продержаться весь положенный пятилетний срок, вероятно, что через пару лет потребуются новые выборы. Берлускони наверняка попробует их спровоцировать, когда посчитает, что у него есть шансы победить, — отметил эксперт.

Примечательно, что и сам Сильвио Берлускони не исключает вариант «большой коалиции» в Италии. Но это будет возможно только в том случае, если левоцентристы «полностью примут» программу правоцентристов, заявил он 11 января. Пока что вся программа правого центра строится на предложениях отменить существенную часть реформ Демпартии. Это значит, что если «Вперед, Италия!» и демократы всё же будут обречены на сотрудничество в стиле немецких консерваторов и социал-демократов, Италию ждут многие месяцы межпартийного торга и вынужденных компромиссов.