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Заключительная выездная сессия ПМЭФ прошла в Коста-Рике

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Фото: Фонд Росконгресс
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Заключительная выездная сессия 27-го Петербургского международного экономического форума состоялась в столице Республики Коста-Рика Сан-Хосе. С российской стороны в дискуссии приняли участие руководитель Фонда Росконгресс Александр Стуглев и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Коста-Рика Юрий Беджанян.

«Первой страной в Центральной Америке, с которой Россия наладила официальные контакты, стала Коста-Рика. Это случилось в 1872 году. За более чем 150-летнюю историю отношений между странами выстроилась прочная связь. Сегодня наши дипломатические и торговые отношения полноценны и находятся на высоком уровне. Мы видим большие перспективы развития сотрудничества в сферах туризма, культуры, инвестиций и бизнеса», — отметил Юрий Беджанян.

Делегацию Коста-Рики составили представители компаний из сфер агропромышленности, цифровых технологий и туризма. Более десяти руководителей и менеджеров высшего звена приняли участие в выездной сессии ПМЭФ. Во время дискуссии была затронута тема двусторонних деловых отношений между странами, а также были продемонстрированы возможности по развитию бизнеса для коста-риканских предпринимателей, которые открывает ПМЭФ.

Александр Стуглев в ходе беседы прокомментировал: «Мы видим обоюдную заинтересованность в сотрудничестве, создании партнерских отношений и развитии международной кооперации между нашими странами. Именно поэтому мы сегодня находимся здесь, чтобы рассказать о возможностях, которые ПМЭФ открывает коста-риканскому бизнесу. На сегодняшний день форум является мостом для создания новых связей между предпринимателями, он помогает участникам находить новых партнеров и создавать интересные проекты, направленные на укрепление взаимовыгодных отношений».

Представители Фонда Росконгресс подробно рассказали гостям мероприятия о тематических площадках форума, форматах их проведения, а затем перешли к личным переговорам.

27-й Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня 2024 года.

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