Экс-чиновник Мурманской области дал показания против губернатора

Экс-замглавы управления по обеспечению деятельности правительства Мурманской области Георгий Благодельский дал в суде показания против обвиняемого в превышении должностных полномочий бывшего вице-губернатора региона Игоря Бабенко и действующего главы области Марины Ковтун. Заседание по этому делу состоялось 19 февраля в Октябрьском районном суде Мурманска.

Помимо Бабенко фигурантами по этому делу выступают его подчиненные — экс-заместители руководителя аппарата правительства региона Сергей Келлер, Эдуард Никрашевский и сам Благодельский. Всем им вменяется в вину ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), пишет «Интерфакс».

Благодельский рассказал, что по указанию Бабенко чиновники через фиктивные закупки выводили денежные средства, которые направлялись крупными коммерческими предприятиями на благотворительные цели. По его словам, обналиченные средства хранились в специальном сейфе и расходовались на нужды губернатора, не предусмотренные бюджетом. Экс-чиновник также отметил, что руководство осуществляло фиктивные закупки на суммы менее 100 тыс. рублей, чтобы избежать внимания общественности и СМИ.

В частности, Благодельский отметил, что по распоряжению Бабенко администрация приобретала для Ковтун дорогостоящие продукты питания, канцелярию, гаджеты и принадлежности для активного отдыха. Кроме того, из этих средств оплачивался отдых в стрелковом клубе «Кречет», а также проведение банкетов и приемов губернатора. По данным следствия, в результате этих действий был нанесен ущерб в размере более 8,2 млн рублей.

Экс-замглавы управления также подчеркнул, что средства, пожертвованные на благотворительность, с 2015 года направлялись «на цели поднятия имиджа Мурманской области, губернатора, социальной подоплеки они под собой не имели». Он частично признал свою вину и заявил, что не извлекал выгоды из фиктивных закупок, а только следовал указаниям вышестоящего руководства.

Экс-заместителя губернатора Мурманской области Игоря Бабенко арестовали в октябре 2018 года. В ноябре в здании правительства Мурманской области прошли обыски.