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Макрон выступил за пересмотр Шенгенской системы

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Фото: TASS/YAY/Sergey Goruppa
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости коренным образом пересмотреть действие Шенгенской системы, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на статью президента, которая выйдет 5 марта.

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По мнению Макрона, изменения в системе нужны для обеспечения свободы передвижения людей в условиях безопасности.

«Нужно создать общую пограничную полицию и общеевропейский офис по предоставлению убежища», –– пишет французский лидер.

Последнее предусматривает введение мер общеевропейской солидарности — проведение общей политики в сфере предоставления убежища, предусматривающей единые правила приема мигрантов.

Макрон также отметил, что новая система должна ввести строгие обязательства по осуществлению контроля для всех стран, входящих в зону действия Шенгена, отмечает ТАСС.

Всё это Макрон предлагает осуществлять под эгидой Европейского совета по внутренней безопасности.

В настоящее время Шенгенская информационная система представляет собой закрытую базу данных, в которую внесены лица и предметы, находящиеся в розыске, без вести пропавшие или нежелательные на территории одного из государств-участников.

В сентябре прошлого года россияне назвали шенгенские страны, консульства которых чаще всего одобряют визы на длительный срок.

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