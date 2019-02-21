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В Эстонии призвали запретить въезд в Шенген четверым высокопоставленным россиянам

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Эстонский парламент призвал правительство страны запретить четверым высокопоставленным россиянам въезд в Шенгенскую зону. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа в четверг, 21 февраля.

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Речь идет о председателе комиссии по информационной политике Совфеда Алексее Пушкове, первом замглавы Федеральной службы безопасности (ФСБ) и начальнике погранслужбы ФСБ Владимире Кулишове, главе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василии Пискареве, а также главе погрануправления ФСБ Крыма и Севастополя Сергее Станкевиче.

Такое предложение внес депутат от «Свободной партии» Андрес Херкель. 56 из 101 членов парламента поддержали инициативу, двое проголосовали против, передает «Интерфакс».

Причиной введения соответствующих ограничений называется инцидент в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда три военных корабля Украины вошли в российские территориальные воды в Черном море и проигнорировали требование ФСБ остановиться. Тогда пограничникам пришлось применить силу для их остановки. 24 украинских моряка были арестованы, против них было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

15 февраля стало известно о планах ЕС ввести индивидуальные санкции против некоторых граждан России после инцидента в Черном море. 18 февраля главы МИД стран – членов Евросоюза на встрече в Брюсселе дали «зеленый свет» на введение таких ограничений в отношении восьми россиян.

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