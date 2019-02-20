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Члены Европарламента усомнились в необходимости антироссийских санкций

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Представители Чехии, Румынии и Нидерландов в Европейском парламенте (ЕП) не поддержали новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе. Как заявил «Известиям» замглавы комитета ЕП по отношениям с Россией, чешский депутат Йиржи Машталка, подобные ограничения не способствуют решению проблем и являются лишь попыткой США показать свое влияние. Наладить отношения поможет лишь диалог, к которому Вашингтон пока не расположен.

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Неэффективность мер отметил и его коллега по комитету, румынский депутат Каталин Сорин Иван. По его словам, изоляция лишь усугубляет уже имеющиеся разногласия.

По мнению вице-председателя фракции ЕП «Европа наций и свобод», голландского депутата Марселя де Грааффа, санкции являются попыткой Киева привлечь войска НАТО в регион.

Европарламент принял решение ввести новые санкции против России после ситуации в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Тогда три военных корабля Украины вторглись в исторические территориальные воды РФ, проигнорировав требование ФСБ остановиться. Пограничникам пришлось остановить суда силой. В результате инцидента 24 украинских моряка были арестованы. Против них возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. ЕП осудил действия России и призвал принять меры в случае, если задержанных украинцев не отпустят на свободу.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 21 февраля.

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