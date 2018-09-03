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Российские туристы назвали самые «добрые» шенгенские консульства

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Чаще всего шенгенские визы на длительный срок российским туристам выдают консульства Испании, Финляндии, Греции, Италии, Германии и Франции. Об говорится в полученном iz.ru исследовании, проведенном лабораторией методологии социальных исследований РАНХиГС в сотрудничестве с веб-сервисом для подготовки документов на шенгенскую визу VISAbility.ru.

Согласно проведенному онлайн-исследованию, чаще всего в этом году за шенгенскими визами россияне обращались в консульства Испании и Финляндии — туда документы на визу подали по 15,6% респондентов. Второе место досталось Италии (14,8%), а замыкают тройку лидеров Франция и Греция — у них по 10,7%.

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Примерно в половине случаев те, кто подавал заявления на визу в этом году, получали длинный мультишенген. 28,8% опрошенных заявили, что получили двухлетнюю визу, чуть меньше (28%) имеют в своем паспорте годовой шенген.

13,5% на ближайшие три года обеспечены визой, а чуть больше 10% получили визу на полгода.

Пятилетний шенген вклеили в паспорта 7,6% респондентов.

Самыми щедрыми оказались дипмиссии Испании, Финляндии, Греции, Италии, Германии и Франции. Именно в этих консульствах россияне чаще всего получают длинные визы.

Годовые визы чаще всего дает консульство Испании — 63% подающих сюда документы заявили, что получили визу на год. Италия выдает годовые визы в 41% случаев.

Финляндия чаще всего ставит россиянам двухлетние визы — об этом заявили 68% респондентов.

А в Греции самая популярная виза — на три года: 59% респондентов заявили, что получили там визы до 2021 года.

Самыми длинными — пятилетними — визами чаще всего балует россиян консульство Франции.

Опрос проводился 30–31 августа 2018 года методом онлайн-анкетирования. Тип выборки — потоковая неслучайная выборка, организованная через таргетированную рекламу Facebook.

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