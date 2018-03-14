Еврокомиссия объявила о планах поднять стоимость шенгенских виз

Еврокомиссия предложила поправки в визовые правила ЕС. В частности, консульский сбор за выдачу визы будет повышен до €80.

Подорожание не коснется граждан России, поскольку они получают визу по договору об упрощенном визовом режиме, сообщили в пресс-службе исполнительной коллегии ЕС.

Консульский сбор в этом случае составляет €35, передают «РИА Новости».



Еврокомиссия также предлагает сократить максимальный срок предоставления виз до 10 дней. В шенгенской зоне краткосрочную визу можно будет получить прямо на границе — с условием оставаться в стране въезда.

Ускорится также процедура получения долгосрочных многократных виз, уточняется в сообщении ЕК.