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Еврокомиссия объявила о планах поднять стоимость шенгенских виз

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Фото: Global Look Press/Daniel Kalker
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Еврокомиссия предложила поправки в визовые правила ЕС. В частности, консульский сбор за выдачу визы будет повышен до €80.

Подорожание не коснется граждан России, поскольку они получают визу по договору об упрощенном визовом режиме, сообщили в пресс-службе исполнительной коллегии ЕС. 

Консульский сбор в этом случае составляет €35, передают «РИА Новости».

Еврокомиссия также предлагает сократить максимальный срок предоставления виз до 10 дней. В шенгенской зоне краткосрочную визу можно будет получить прямо на границе — с условием оставаться в стране въезда.

Ускорится также процедура получения долгосрочных многократных виз, уточняется в сообщении ЕК.

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