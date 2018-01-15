Визы для россиян в страны Латинской Америки отменят в ближайшие два года

Россия в ближайшие два года намерена установить безвизовый режим почти со всеми странами Латинской Америки, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по дипломатическим итогам прошедшего года.

«У нас, по сути дела, за исключением четырех-пяти стран Центральной Америки и Карибского бассейна, со всеми безвизовый режим. И я уверен, что в ближайшие год-полтора-два мы всю зону СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств) сможем превратить в безвизовую для Российской Федерации», — подчеркнул российский министр.

Как ранее сообщал портал iz.ru, министр иностранных дел РФ заявил о готовности российской стороны к установлению безвизового режима с Японией.