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Визы для россиян в страны Латинской Америки отменят в ближайшие два года

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Россия в ближайшие два года намерена установить безвизовый режим почти со всеми странами Латинской Америки, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по дипломатическим итогам прошедшего года.

«У нас, по сути дела, за исключением четырех-пяти стран Центральной Америки и Карибского бассейна, со всеми безвизовый режим. И я уверен, что в ближайшие год-полтора-два мы всю зону СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств) сможем превратить в безвизовую для Российской Федерации», — подчеркнул российский министр.

Как ранее сообщал портал iz.ru, министр иностранных дел РФ заявил о готовности российской стороны к установлению безвизового режима с Японией.  

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