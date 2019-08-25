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Трамп опроверг информацию о напряженных отношениях с лидерами G7

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп опроверг информацию зарубежных СМИ о том, что он находится в напряженных отношениях с лидерами стран G7. Об этом он сам написал в Twitter в воскресенье, 25 августа.

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«Прежде чем я приехал во Францию, фейковые и мерзкие СМИ говорили, что отношения с шестью остальными странами в G7 являются очень напряженными и что два дня встреч станут катастрофой. Мы проводим очень хорошие встречи, лидеры очень здорово ладят между собой», — подчеркнул Трамп.

Он также написал, что фейковые СМИ пытаются предсказать упадок американской экономики, чтобы помешать Трампу переизбраться на пост президента, однако это неправда, отметил президент.

Ранее в воскресенье Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин «наверняка» будет приглашен на следующий саммит G7. 20 августа он назвал возвращение России в G8 целесообразным, так как многие обсуждаемые темы касаются Москвы. За приглашение РФ на саммит в 2020 году выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. При этом он и другие лидеры «семерки» заявили, что возвращение России возможно после урегулирования ситуации на Украине.

В США также озвучили условие для возобновления формата G8, отметив, что для этого прежде всего необходима заинтересованность России. В Кремле в ответ заметили, что Россия не стремится в «восьмерку» и сотрудничает со странами на других площадках.

С 24 по 26 августа во французском Биаррице проходит саммит G7. Москва была исключена из G8 (Канада, США, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Франция, РФ) в 2014 году после присоединения Крыма.

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