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Трампа заранее предупредили о приезде главы МИД Ирана на саммит G7

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Фото: TASS/Zuma
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Президент США Дональд Трамп был заранее предупрежден французскими властями о появлении главы МИД Ирана Мохаммад Джавада Зарифа на саммите G7. Об этом сообщило NBC News в воскресенье, 25 августа, со ссылкой на представителя американской делегации.

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«Такие действия никогда не являются для президента (США. — Ред.) сюрпризом», — цитирует его телеканал.

Этого нельзя было сказать о других участниках встречи и даже дипломатах из Ирана.

«Зариф должен был сегодня лететь в Китай... Решение о полете в Биарриц было принято в последнюю минуту, после получения приглашения от главы МИД Франции», — цитирует канал источника из Ирана.

Он добавил, что Китай — первый пункт его азиатского турне, в ходе которого он хотел заручиться поддержкой по иранской ядерной сделке.

Отношения США и Ирана остаются напряженными. В 2018 году Вашингтон вышел из Совместного плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), который подразумевал отмену санкций в отношении Тегерана взамен прекращения ядерных разработок республикой.

США возобновили санкции и запретили странам покупать иранскую нефть. Через год Тегеран уведомил о решении прекратить выполнение обязательств по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Ранее, 25 августа, стало известно о прибытии американской делегации во французский Биарриц.

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