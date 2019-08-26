Американист перечислил страны-кандидаты в «большую десятку»

Формат «большой семерки» переживает кризис и в скором времени может быть расширен, рассказал «Известиям» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Накануне, 25 августа, сообщалось, что президент США Дональд Трамп поссорился с другими лидерами G7 из-за позиции по России. Инцидент произошел 24 августа во время ужина после открытия саммита «cемерки» в Биаррице, пишет The Guardian со ссылкой на дипломатические источники.

Трамп настаивал на возвращении России в объединение, однако полную поддержку ему выразил лишь уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

В 2020 году страны «семерки» могут прийти к выводу, что формат необходимо менять, чтобы поднять авторитет этого политического клуба, полагает Васильев.

Дело в том, что в 1970-е, когда «семерка» формировалась, на нее приходилось 75% мирового ВВП, а сейчас менее 50%.

Расширенный клуб имеет все шансы получить формат «десятки» и попасть в него вполне могут Индия, Бразилия, Китай, а также Россия, считает американист.

«На проблему Украины могут посмотреть совершенно по другому. Потому что у Индии есть (территориальная. — Ред.) проблема Кашмира, у Китая — проблема Тибета, у Бразилии есть свои трудности», — заключил Васильев.

Россия была исключена из G8 в 2014 году после воссоединения с Крымом. Страны «семерки» выдвинули ряд условий для возобновления прежнего формата, однако Москва отметила, что не ставит себе целью возвращение в G8.