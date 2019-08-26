В Кремле оценили данные СМИ о ссоре Трампа с лидерами G7 из-за России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные британской газеты The Guardian о том, что президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России. По словам представителя Кремля, возвращение в «семерку» не является для страны самоцелью.

Он отметил, что российский лидер Владимир Путин является сторонником налаживания отношений со всеми странами G7 и ни от каких форматов общения не отказывается.

«Но и навязывать свое участие никому не собирается», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга в понедельник, 26 августа.

Песков отметил, что, несмотря на наличие разногласий, сейчас продолжается и расширяется диалог с Италией, Францией и Германией.

«Мы надеемся, что со временем и другие страны тоже к этой тенденции присоединятся. И мы понимаем, что возвращаться в «семерку» только по приглашению одной из стран невозможно, потому что там все решения принимаются консенсусом», — добавил пресс-секретарь президента.

В заключение Песков отметил, что не считает провокацией позицию Трампа по возвращению РФ в G7.

Накануне издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился с другими лидерами «семерки» из-за позиции по России. Отмечалось, что во время субботнего ужина после открытия саммита Трамп настаивал на возвращении России в объединение, однако полную поддержку в этом вопросе американскому президенту выразил только премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

20 августа Трамп впервые заявил о целесообразности возвращения России в G8, так как многие темы на повестке дня «восьмерки» касаются Москвы. Аналогичное предложение озвучивал и французский лидер Эммануэль Макрон. Тем не менее многие страны G7 назвали условием для возвращения РФ в формат урегулирование ситуации на Украине.

Многие эксперты отмечают, что в настоящее время формат G8 больше не является приоритетным для России. Если раньше он был способом интегрироваться в западное сообщество, то теперь трансформировался просто в еще одну площадку для взаимодействия с ведущими мировыми державами.

РФ была исключена из G8 (Канада, США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия) в 2014 году после воссоединения с Крымом.