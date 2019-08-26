Прямой эфир

В Кремле оценили данные СМИ о ссоре Трампа с лидерами G7 из-за России

0
Фото: REUTERS/Pool/Ian Langsdon
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные британской газеты The Guardian о том, что президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России. По словам представителя Кремля, возвращение в «семерку» не является для страны самоцелью.

Больная семерка: лидеры G7 попытались реанимировать формат
Встреча впервые завершается без итогового коммюнике

Он отметил, что российский лидер Владимир Путин является сторонником налаживания отношений со всеми странами G7 и ни от каких форматов общения не отказывается.

«Но и навязывать свое участие никому не собирается», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга в понедельник, 26 августа.

Песков отметил, что, несмотря на наличие разногласий, сейчас продолжается и расширяется диалог с Италией, Францией и Германией.

«Мы надеемся, что со временем и другие страны тоже к этой тенденции присоединятся. И мы понимаем, что возвращаться в «семерку» только по приглашению одной из стран невозможно, потому что там все решения принимаются консенсусом», — добавил пресс-секретарь президента.

В заключение Песков отметил, что не считает провокацией позицию Трампа по возвращению РФ в G7.

Накануне издание The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился с другими лидерами «семерки» из-за позиции по России. Отмечалось, что во время субботнего ужина после открытия саммита Трамп настаивал на возвращении России в объединение, однако полную поддержку в этом вопросе американскому президенту выразил только премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

20 августа Трамп впервые заявил о целесообразности возвращения России в G8, так как многие темы на повестке дня «восьмерки» касаются Москвы. Аналогичное предложение озвучивал и французский лидер Эммануэль Макрон. Тем не менее многие страны G7 назвали условием для возвращения РФ в формат урегулирование ситуации на Украине.

Многие эксперты отмечают, что в настоящее время формат G8 больше не является приоритетным для России. Если раньше он был способом интегрироваться в западное сообщество, то теперь трансформировался просто в еще одну площадку для взаимодействия с ведущими мировыми державами.

РФ была исключена из G8 (Канада, США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия) в 2014 году после воссоединения с Крымом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты оценили выгоду для стран G7 от саммита
Кремль выразил надежду на здравый смысл участников G7 в вопросе России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019